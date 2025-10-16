Ultime News

16 Ott 2025 Inflazione: ancora in crescita
i prezzi degli alimentari (+3%)
16 Ott 2025 “I Gioielli Sotto Casa”
alla scoperta di Soncino
16 Ott 2025 Campagna pomodoro da industria 2025:
i dati della campagna nel Nord Italia
16 Ott 2025 La Camera di Commercio e
la promozione dell'economia locale
16 Ott 2025 "Il Sole in classe", lezione speciale
alla Scuola Sacra Famiglia
Sardegna, Todde “Lavoriamo con rinnovato entusiasmo e fiducia”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Il fatto di poter continuare a lavorare con più serenità sicuramente è il fatto di poter dire anche ai cittadini che la risoluzione dei problemi dura una legislatura e non con questo senso di precarietà che in questi mesi si è voluto instillare. Io credo che la cosa importante sia proprio questa. Di lavorare con rinnovato entusiasmo e con rinnovata fiducia sulle cose che dobbiamo portare a casa e dare risposte reali”. Lo ha detto la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, a margine della conferenza stampa convocata per commentare la sentenza della Corte Costituzionale sul caso decadenza.

