Stadio Milano, Sala ad architetti “Lavoriamo bene e in fretta”

MILANO (ITALPRESS) – “Con gli architetti Norman Foster e David Manica degli studi Foster + Partners e Manica che progetteranno il nuovo stadio a San Siro “abbiamo parlato dell’intenzione di lavorare bene, in fretta e cooperando. Norman Foster e anche Manica hanno grande esperienza e reputazione in materia di stadi. Ci siamo detti che, va bene tutto, ma bisogna arrivare per il campionato 2031-2032 per poter ospitare a fine campionato gli europei qua a Milano”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione della nuova tratta della Metrotranvia 7, commentando l’incontro avuto con i due architetti lo scorso lunedì.

