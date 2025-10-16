Ultime News

16 Ott 2025 Stalking alla ex, lo psicologo: "Mi
raccontava che lei lo vessava"
16 Ott 2025 Sabato il saluto a Fiorenzo, "grande
cuore senza mai mettersi in mostra"
16 Ott 2025 Rubò pc dal Torriani chiuso per
Covid, condannato a 2 anni e 6 mesi
16 Ott 2025 I treni di Milano-Cortina 2026
"si vestono" a Cremona
16 Ott 2025 Latte, Cremona si conferma al top
con 1,6 milioni di tonnellate/anno
Video Pillole

Tg News – 16/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Manovra, Tajani: “La tassa sugli extraprofitti da Urss non ci sarà”
– Stop all’aumento dell’età pensionabile solo per i lavori usuranti
– Papa Leone: L’uso della fame come arma di guerra è un crimine
– Istat, in aumento chi non accede a pasto proteico ogni 2 giorni
– Gaza, gli Usa premono per la fase 2 dell’accordo
– Femminicidio Milano, Soncin non risponde al Gip
– Evacuato liceo a Pescara, scatta protocollo per maxi-emergenze
– Fondazione Magna Grecia, all’Onu Rapporto sulle mafie nell’era digitale
– Previsioni 3BMeteo 17 Ottobre
azn

