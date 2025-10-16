Ultime News

16 Ott 2025 Inflazione: ancora in crescita
i prezzi degli alimentari (+3%)
16 Ott 2025 “I Gioielli Sotto Casa”
alla scoperta di Soncino
16 Ott 2025 Campagna pomodoro da industria 2025:
i dati della campagna nel Nord Italia
16 Ott 2025 La Camera di Commercio e
la promozione dell'economia locale
16 Ott 2025 "Il Sole in classe", lezione speciale
alla Scuola Sacra Famiglia
Video Pillole

Traffico di droga in provincia di Matera, 41 arresti

MATERA (ITALPRESS) – Dalle prime ore di questa mattina, personale del Comando Provinciale Carabinieri di Matera sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare personale, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso Tribunale di Potenza – su richiesta della Procura della Repubblica DDA di Potenza – nei confronti di 41 persone nell’ambito di un’operazione finalizzata al contrasto del traffico di stupefacenti ed altro.

Fonte video: Carabinieri

