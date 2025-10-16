Video Pillole
Traffico di droga in provincia di Matera, 41 arresti
MATERA (ITALPRESS) – Dalle prime ore di questa mattina, personale del Comando Provinciale Carabinieri di Matera sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare personale, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso Tribunale di Potenza – su richiesta della Procura della Repubblica DDA di Potenza – nei confronti di 41 persone nell’ambito di un’operazione finalizzata al contrasto del traffico di stupefacenti ed altro.
Fonte video: Carabinieri
