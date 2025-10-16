Ultime News

16 Ott 2025 Prevenzione e Sicurezza Ambienti
di Lavoro, i numeri di Ats Valpadana
16 Ott 2025 Piano Eliminazione Barriere
Architettoniche, chiuso il percorso
16 Ott 2025 La Dieta Mediterranea
nel podcast di "24Minuti"
16 Ott 2025 La cremonese Cinza Russo
nel calendario curvy di Piero Beghi
16 Ott 2025 Sold out laboratori Torriani
al festival "Bergamo Scienza"
Wta Ningbo, Paolini ok all’esordio: batte Kudermetova in 2 set e vola ai quarti

(Adnkronos) – Jasmine Paolini convince all’esordio del Wta di Ningbo in Cina, approdata direttamente agli ottavi di finale: batte la russa Veronika Kudermetova e vola ai quarti di finale. L’azzurra, n.8 del mondo, ha superato l’avversaria, n. 31, in due set con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e mezzo di gioco. Paolini ora troverà l’elvetica Belinda Bencic, n.14 Wta. La toscana è a caccia della qualificazione per le Finals di Ryadh, che centrerà se raggiunge la finale del torneo cinese o se raggiunge la semifinale purché non incroci Elena Rybakina, sua concorrente per l’accesso al torneo in Arabia.  

