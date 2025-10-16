Ultime News

16 Ott 2025 Rubò pc dal Torriani chiuso per
Covid, condannato a 2 anni e 6 mesi
16 Ott 2025 I treni di Milano-Cortina 2026
"si vestono" a Cremona
16 Ott 2025 Latte, Cremona si conferma al top
con 1,6 milioni di tonnellate/anno
16 Ott 2025 Incidente di Cremosano: la vittima
era il maresciallo Davide Fadenti
16 Ott 2025 Antinfluenzale: il 18 ottobre
vax day vaccinale
Wursterova “Slovacchia ha posizione strategica per gli investimenti”

ROMA (ITALPRESS) – La Slovacchia si trova in una posizione geografica situata “nel cuore dell’Europa” e dunque strategica per chi vuole operare degli investimenti. Lo ha dichiarato l’ambasciatrice slovacca in Italia, Karla Wursterova, intervistata dall’agenzia Italpress. La diplomatica ha ricordato i numerosi investimenti italiani, che possono contare anche su una forza lavoro qualificata e un’economia aperta alle innovazioni e alla sostenibilità.

