Migliaia di chilometri in giro per l’Europa, inseguendo il cuore e le proprie passioni.

Sono state emozioni a loro modo uniche quelle vissute da Cesare Merlini, ex fornaio e titolare della pasticceria di San Felice a Cremona, oggi in pensione.

Alcuni anni fa, infatti, Cesare ha deciso di raggiungere uno dei figli in Portogallo dove vive e lavora da ormai otto anni.

Per farlo, approfittando del tempo libero a disposizione, ha voluto compiere un vero e proprio tour in solitaria in sella alla sua bicicletta, un viaggio alla scoperta di diversi paesi e città, dalla Francia alla Spagna, fino a Lisbona.

“Ho sempre fatto il fornaio – commenta Cesare – un lavoro che mi piaceva, però mi prendeva molto tempo che non riuscivo a dedicare alla bicicletta; adesso si sono invertite le cose. Fare questo viaggio è stata un’emozione unica e indescrivibile, ti rimane nel cuore e nella testa; è stata una cosa bellissima e che mi piacerebbe rifare”.

Un mix di esperienze, ripetute pochi mesi dopo durante un analogo viaggio nei paesi del nord con destinazione Rotterdam in Olanda.

Tante le persone conosciute e gli aiuti ricevuti, le stanchezze trasformate in opportunità di crescita continua. Ora Cesare guarda al prossimo futuro, magari con un percorso in bici, in compagnia della moglie.

“Nell’andare in Portogallo ho conosciuto durante il viaggio una ragazza olandese – spiega – anche lei ciclista; l’anno dopo avevo già in mente di andare a Rotterdam, lei abitava lì vicino e sono andato a trovarla, mi ha fatto visitare l’Olanda del nord. Al mondo ci sono tante brave persone che ti accorgi che esistono solo muovendoti: tante mi hanno aiutato e non hanno chiesto niente in cambio, l’hanno fatto col cuore”.

Andrea Colla

