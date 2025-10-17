Ultime News

17 Ott 2025 Alla scoperta dell'Europa in bici:
la storia di Cesare Merlini
17 Ott 2025 Fondi sostegno minori: 185mila
euro a Soresina, Tirloni soddisfatto
17 Ott 2025 Mobilità, il Comune fa il punto
In vista novità su parcheggi e ztl
16 Ott 2025 Via intitolata al partigiano Kiro,
polemica in Toponomastica
16 Ott 2025 Stalking alla ex, lo psicologo: "Mi
raccontava che lei lo vessava"
Nazionali

Bomba distrugge l’auto di Sigfrido Ranucci: “Ordigno in grado di uccidere”

(Adnkronos) – Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Il veicolo era parcheggiato davanti alla casa di Campo Ascolano, nel comune di Pomezia, alle porte di Roma. L’auto è esplosa danneggiando anche quella della figlia di Ranucci. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica.  

“La Procura di competenza si è attivata per le verifiche necessarie ed è stato avvisato il Prefetto. La potenza dell’esplosione è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento”, si legge sul profilo X di ‘Report’ 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...