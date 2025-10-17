“I formaggi a latte crudo in cucina”. Questo il titolo del convegno che si svolgerà lunedì 20 ottobre alle 20,45 al cinema Filo nell’ambito della rassegna “Camminare su un filo di seta” promossa dal Polo di Cremona del Politecnico Milano con il patrocinio del Comune, il sostegno della Fondazione Città di Cremona e la collaborazione di numerose associazioni del territorio.

Il progetto, frutto della collaborazione tra Milk Ets e Slow Food Cremonese, con il supporto tecnico di Onaf e il coinvolgimento attivo degli studenti degli istituti alberghieri della città, si propone di offrire agli studenti un percorso formativo e culturale che coniughi teoria, pratica e creatività, favorendo lo sviluppo di competenze professionali e una maggiore consapevolezza sul valore delle materie prime di qualità nella ristorazione contemporanea. L’iniziativa intende inoltre favorire un dialogo concreto tra scuola, associazioni, imprese e istituzioni, dando vita a un percorso condiviso che unisce educazione, cultura gastronomica e promozione delle eccellenze del territorio.

L’avvio ufficiale del progetto sarà segnato dal convegno inaugurale del 20 ottobre, aperto alla cittadinanza, che coinvolgerà gli studenti del quarto anno degli indirizzi alberghieri e i loro docenti. Durante la serata verrà presentato il percorso formativo che si svilupperà nei mesi successivi.

L’intervento del professor Giampaolo Gaiarin sarà dedicato all’approfondimento scientifico e culturale sui formaggi a latte crudo.

La moderazione sarà affidata al professor Natan Somenzi, presidente di Milk Ets.

Al convegno saranno presenti anche rappresentanti di aziende storiche del settore lattiero-caseario, sponsor e partner tecnici dell’iniziativa, oltre a esperti e produttori locali.

