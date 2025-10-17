Fdi, Amata “In Sicilia nessun rapporto teso con Schifani”

CATANIA (ITALPRESS) – “Penso che abbiamo letto tutti le cronache degli ultimi giorni, tra il presidente Renato Schifani e Fratelli d’Italia non ci sono rapporti tesi, c’è una coalizione salda, un centrodestra unito che continuerà a governare la Sicilia secondo il programma che i siciliani hanno votato. Si deve continuare nell’interesse dei siciliani, che ripeto hanno scelto un centrodestra, hanno votato un programma e quel programma deve essere realizzato”. Queste le parole dell’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, all’iniziativa Patrioti in Comune a Catania.

