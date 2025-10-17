Ultime News

17 Ott 2025 Comune Cremona sostiene giornata
europea contro tratta esseri umani
17 Ott 2025 "Camminare su un filo di seta"
Al Filo convegno sui formaggi
17 Ott 2025 Avvocato aggredito, risarcito anche
l'Ordine: ricavato in beneficenza
17 Ott 2025 Lauree magistrali al Politecnico
con 16 nuovi ingegneri
17 Ott 2025 "Basta populismo, la società
civile esempio di solidarietà"
Video Pillole

Fdi, Amata “In Sicilia nessun rapporto teso con Schifani”

CATANIA (ITALPRESS) – “Penso che abbiamo letto tutti le cronache degli ultimi giorni, tra il presidente Renato Schifani e Fratelli d’Italia non ci sono rapporti tesi, c’è una coalizione salda, un centrodestra unito che continuerà a governare la Sicilia secondo il programma che i siciliani hanno votato. Si deve continuare nell’interesse dei siciliani, che ripeto hanno scelto un centrodestra, hanno votato un programma e quel programma deve essere realizzato”. Queste le parole dell’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, all’iniziativa Patrioti in Comune a Catania.

