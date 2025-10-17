Ultime News

Femminicidio Pamela Genini, la mamma: “Mia figlia era un sole, quel mostro deve pagare”

(Adnkronos) – “Faccio fatica a parlare, ma vi dico che tutto quello che ha fatto quel mostro a mia figlia, lo deve pagare, ma pagare. L’ha fatta soffrire tanto”. Lo ha detto la mamma di Pamela Genini, intervistata dalla TgR Lombardia. 

“Era tutto bello in mia figlia, era un sole, un amore. La luce che c’era in lei portava amore a tutti”, sottolinea la mamma della 29enne, uccisa martedì sera a Milano con almeno 24 coltellate dal compagno Gianluca Soncin. 

