17 Ott 2025 Comune Cremona sostiene giornata
europea contro tratta esseri umani
17 Ott 2025 "Camminare su un filo di seta"
Al Filo convegno sui formaggi
17 Ott 2025 Avvocato aggredito, risarcito anche
l'Ordine: ricavato in beneficenza
17 Ott 2025 Lauree magistrali al Politecnico
con 16 nuovi ingegneri
17 Ott 2025 "Basta populismo, la società
civile esempio di solidarietà"
Galvagno “Fdi non vuole perdere contatto con il territorio”

CATANIA (ITALPRESS) – “Siamo un partito che non vuole perdere il contatto con il territorio e questo non è il primo evento che organizza Fratelli d’Italia quest’anno sul territorio. Sono diversi gli eventi che facciamo e li abbiamo fatti anche durante il periodo estivo. Se ricorderete ne abbiamo fatto uno a piazza Nettuno nel mese di agosto e questo certifica che il partito non vuole perdere il contatto con la base e col territorio e che cerca di raccogliere sempre più quelle che sono le esigenze e trasformarle in quella che è un’azione governativa ben fatta da un leader come Giorgia Meloni”. Queste le parole del presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, all’iniziativa Patrioti in Comune a Catania.

