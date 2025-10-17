Ultime News

17 Ott 2025 Comune Cremona sostiene giornata
europea contro tratta esseri umani
17 Ott 2025 "Camminare su un filo di seta"
Al Filo convegno sui formaggi
17 Ott 2025 Avvocato aggredito, risarcito anche
l'Ordine: ricavato in beneficenza
17 Ott 2025 Lauree magistrali al Politecnico
con 16 nuovi ingegneri
17 Ott 2025 "Basta populismo, la società
civile esempio di solidarietà"
Video Pillole

Governo, Donzelli “La sinistra si innervosisce perché siamo coerenti”

CATANIA (ITALPRESS) – “Sono tre anni di governo. In questi tre anni il governo ha dimostrato stabilità, capacità, serietà, responsabilità e anche una cosa un po’ rara e per la quale non eravamo abituati nella politica, la coerenza. Stiamo mantenendo la parola data. Alcune volte la sinistra si innervosisce per questo, abbiamo fatto i decreti sicurezza e dicono che non vanno bene, abbiamo fatto le riforme alla giustizia, stiamo facendo la riforma istituzionale, stiamo semplificando il fisco”. Queste le parole del responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, all’incontro Patrioti in Comune a Catania.

xo1/pc/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...