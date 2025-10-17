Governo, Donzelli “La sinistra si innervosisce perché siamo coerenti”

CATANIA (ITALPRESS) – “Sono tre anni di governo. In questi tre anni il governo ha dimostrato stabilità, capacità, serietà, responsabilità e anche una cosa un po’ rara e per la quale non eravamo abituati nella politica, la coerenza. Stiamo mantenendo la parola data. Alcune volte la sinistra si innervosisce per questo, abbiamo fatto i decreti sicurezza e dicono che non vanno bene, abbiamo fatto le riforme alla giustizia, stiamo facendo la riforma istituzionale, stiamo semplificando il fisco”. Queste le parole del responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, all’incontro Patrioti in Comune a Catania.

