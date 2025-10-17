Ultime News

17 Ott 2025 Comune Cremona sostiene giornata
europea contro tratta esseri umani
17 Ott 2025 "Camminare su un filo di seta"
Al Filo convegno sui formaggi
17 Ott 2025 Avvocato aggredito, risarcito anche
l'Ordine: ricavato in beneficenza
17 Ott 2025 Lauree magistrali al Politecnico
con 16 nuovi ingegneri
17 Ott 2025 "Basta populismo, la società
civile esempio di solidarietà"
Video Pillole

Il Governo vara la manovra da 18,7 miliardi

ROMA (ITALPRESS) – Via libera dal Consiglio dei Ministri alla manovra 2026 da 18,7 miliardi di euro. L’aliquota Irpef scende dal 35 al 33% nello scaglione di reddito annuo tra 28 mila e 50 mila euro. La sterilizzazione dell’aumento dell’età pensionabile è confermata con un mese in più dal 2027 e altri due mesi dal 2028. Confermata la quinta rottamazione delle cartelle, da 54 rate bimestrali e limitata a chi ha fatto la dichiarazione dei redditi, ma poi non ha versato le tasse, e senza maxirata iniziale. Per il capitolo sanità arrivano 2,4 miliardi nel 2026, mentre il pacchetto di misure per famiglie e poveri vale 4 miliardi in tre anni, di cui 1,6 miliardi nel 2026.
sat/azn

© Riproduzione riservata
