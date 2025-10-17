Infortuni, Fiori (Inail): “In Italia in ultimo anno -2% morti su lavoro, ma +35% in itinere”

(Adnkronos) – “C’è troppa confusione su quello che intende per infortunio sul lavoro e sulle cause. In Italia nell’ultimo anno gli incidenti e i morti sul lavoro sono diminuiti del 2%. Nei luoghi di lavoro ci sono meno incidenti e meno vittime ma più incidenti cosiddetti in itinere, nel percorso casa-lavoro e viceversa, cresciuti del 35%. Ma i numeri sono comunque tragici”. Lo ha detto Marcello Fiori, direttore generale Inail, intervenendo alla tavola rotonda ‘Il benessere del lavoratore: dalla questione salariale alla sicurezza nei luoghi di lavoro’, in corso a Roma nella sede di Comin & Partners.

Secondo Fiori “la sicurezza e la salute sul lavoro è un elemento che deve essere costitutivo della progettazione dell’azienda, bisogna fare formazione per le aziende che abbiano la sicurezza come elemento costitutivo non accessorio”, ha sottolineato.

E Fiori ha ricordato che “patente a punti, badge di cantieri sono misure lungimiranti da parte del ministero del Lavoro ma non basta come ci insegna il presidente della Repubblica”.