Ultime News

17 Ott 2025 Comune Cremona sostiene giornata
europea contro tratta esseri umani
17 Ott 2025 "Camminare su un filo di seta"
Al Filo convegno sui formaggi
17 Ott 2025 Avvocato aggredito, risarcito anche
l'Ordine: ricavato in beneficenza
17 Ott 2025 Lauree magistrali al Politecnico
con 16 nuovi ingegneri
17 Ott 2025 "Basta populismo, la società
civile esempio di solidarietà"
Video Pillole

Italia-Usa, Baldassarre “Il Lazio è cultura e bellezze da scoprire”

ROMA (ITALPRESS) – “La cultura è il motore della conoscenza, sviluppa la cosiddetta economia della conoscenza che poi ci permette di valorizzare il turismo e quindi di richiamare nel Lazio tanti investitori e tanti turisti antropologici, cioè quei turisti interessati all’animo di un territorio, all’identità di un popolo che magari vengono nel Lazio per Roma Caput mundi, la grande bellezza di Roma, ma poi bisogna riuscire a portarli in tutte le province del Lazio perché è uno scrigno di bellezze da scoprire”. Lo ha detto Simona Renata Baldassarre, Assessore alla Cultura della Regione Lazio a Washington, in occasione del gala del 50° Anniversario della National Italian American Foundation a Washington che ha riconosciuto il Lazio come Regione d’Onore 2025.

mrv/gb/pc/

© Riproduzione riservata
