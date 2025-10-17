Manovra, Orsini “Serve un piano industriale per essere competitivi”

TORINO (ITALPRESS) – “Abbiamo chiesto di fare un piano industriale per questo Paese per i prossimi tre anni, mettendo al centro misure poderose, perché poi sappiamo di avere sfide importanti che sono anche essere competitivi verso gli Stati Uniti, che tutti i giorni cercano di attrarre là le nostre imprese. Dobbiamo essere competitivi anche con un mercato cinese che nei primi sei mesi dell’anno ha fatto +14% verso l’Europa. Per essere competitivi dobbiamo crescere, innovare e saper essere performanti. Per fare questo serve incentivare la nostra impresa a crescere. Per riuscire di nuovo a essere attrattivi verso chi costruisce automobili, dobbiamo dare dei servizi diversi, partendo dal costo dell’energia”. Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine dell’assemblea dell’Unione Industriali di Torino.

