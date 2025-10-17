Ultime News

17 Ott 2025 Meccanici e Elettronici Torriani
si raccontano al primo open day
17 Ott 2025 Termine attività dottor Ankomah
nel Comune di Pescarolo ed Uniti
17 Ott 2025 Fondi per minori, Vitari (Lega):
"Mai stanziati dal centrosinistra"
17 Ott 2025 Oltre 300mila euro per 24
attività storiche in provincia
17 Ott 2025 Guinness World Records riconosce
i 10 record del mondo di Devicenzi
Video Pillole

Meloni “Manovra da 18,7 miliardi, la considero seria ed equilibrata”

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri ha approvato la legge di bilancio 2026. “Il governo ha approvato la legge di bilancio 2026, è una manovra molto seria, equilibrata, va letta nel solco di quelle precedenti, vale 18,7 miliardi, è più leggera delle precedenti, sulla quali pesa la situazione complessiva: nel 2026 le casse dello Stato verseranno 40 miliardi per il Superbonus”, ha spiegato Meloni.

sat/mca1
(Fonte video: Palazzo Chigi)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...