Milan, infortunio per Pulisic: quando torna in campo

(Adnkronos) –

Infortunio per Christian Pulisic. Oggi, venerdì 17 ottobre, l’esterno rossonero si è sottoposto a una “risonanza magnetica” che “ha evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro”, ha comunicato il Milan, che ha annunciato come “il calciatore verrà rivalutato tra circa dieci giorni”. L’attaccante americano si era fermato durante l’amichevole tra Stati Uniti e Australia, che lo aveva costretto a lasciare il campo durante il primo tempo.

Il giocatore non si era allenato già alla vigilia della sfida contro l’Ecuador, terminata 1-1, che ha visto fermarsi anche il terzino rossonero Estupinan. Pulisic, come rivelato dal ct Mauricio Pochettino, aveva sofferto per il riacutizzarsi di un problema alla caviglia, che si era gonfiata in allenamento. Ora invece un problema muscolare che lo costringerà ai box per almeno 10 giorni.

Pulisic salterà quindi sicuramente la sfida della prossima giornata di Serie A, in programma a San Siro contro la Fiorentina, e quella del turno successivo con il Pisa del prossimo 24 ottobre. A rischio anche la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta di quattro giorni dopo, quando però Allegri spera di averlo almeno a disposizione per la panchina. Il ritorno in campo potrebbe arrivare quindi per il match di San Siro del 2 novembre contro la Roma.