17 Ott 2025 Meccanici e Elettronici Torriani
si raccontano al primo open day
17 Ott 2025 Termine attività dottor Ankomah
nel Comune di Pescarolo ed Uniti
17 Ott 2025 Fondi per minori, Vitari (Lega):
"Mai stanziati dal centrosinistra"
17 Ott 2025 Oltre 300mila euro per 24
attività storiche in provincia
17 Ott 2025 Guinness World Records riconosce
i 10 record del mondo di Devicenzi
Milano, Sala “Non rifaremo il Pgt ma possiamo fare delle varianti”

MILANO (ITALPRESS) – “Ieri ne parlavo con l’assessore all’Urbanistica e vicesindaco Anna Scavuzzo: noi in questo mandato non abbiamo più l’ambizione che avevamo di rifare il Pgt” il piano di governo del territorio “ma possiamo avere l’ambizione di fare delle varianti al Pgt che aiutino alla risoluzione di alcune problematiche, in primis la casa”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione di Host Milano 2025 a Fiera Milano Rho.

