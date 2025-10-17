Milano, Sala “Non rifaremo il Pgt ma possiamo fare delle varianti”

MILANO (ITALPRESS) – “Ieri ne parlavo con l’assessore all’Urbanistica e vicesindaco Anna Scavuzzo: noi in questo mandato non abbiamo più l’ambizione che avevamo di rifare il Pgt” il piano di governo del territorio “ma possiamo avere l’ambizione di fare delle varianti al Pgt che aiutino alla risoluzione di alcune problematiche, in primis la casa”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione di Host Milano 2025 a Fiera Milano Rho.

xm4/trl/mca1