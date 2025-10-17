Operatori ecologici oggi in sciopero, da Roma a Napoli stop di 24 ore in tutta Italia

(Adnkronos) –

Operatori ecologici oggi in sciopero. Da Roma a Napoli, passando per Palermo, lo stop nazionale di 24 ore è stato indetto per chiedere il rinnovo del Ccnl unico dei servizi ambientali. A rischio, quindi, la raccolta dei rifiuti in tutte le città italiane con solo i servizi minimi essenziali garantiti.

A Roma come in tutta Italia, “le organizzazioni sindacali nazionali Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti e Fiadel del comparto pubblico e privato di igiene ambientale hanno indetto uno sciopero per l’intera giornata di venerdì 17 ottobre. In base a quanto prescritto dalla legge 146/90 e dai relativi accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali, Ama SpA ha attivato le procedure tese ad assicurare durante lo sciopero i servizi minimi essenziali e le prestazioni indispensabili”, informa in una nota Ama Spa.

“In particolare, in aderenza agli accordi nazionali delle Commissioni di Garanzia – precisa la nota – saranno garantiti in via prioritaria alcuni servizi, tra i quali: Raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, anche attraverso l’apertura dei seguenti Centri di Raccolta: Bufalotta (III Municipio); Tiburtina/Ponte Mammolo (IV Municipio); Cinecittà (VII Municipio); Laurentina (IX Municipio); Acilia (X Municipio); Corviale (XI Municipio); Battistini (XIII Municipio). Raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da utenze critiche (scuole, ospedali, stazioni, caserme, carceri, etc.); Spazzamento e raccolta dei rifiuti prodotti dai mercati; Spazzamento e raccolta dei rifiuti presso aree di grande interesse turistico museale entro i limiti massimi previsti”.

“Per gli altri servizi potranno manifestarsi problematiche relative alla raccolta dei rifiuti ed alle attività di pulizia in funzione del tasso complessivo di adesione allo sciopero. È interessato dallo sciopero, con le stesse modalità, anche il settore funerario, limitatamente ai lavoratori a cui si applica il Ccnl del comparto di igiene ambientale. Anche in questo caso saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali”, conclude la nota.

Oggi anche a Napoli “è previsto lo sciopero degli operatori del settore ecologico per il rinnovo del CCNL unico dei Servizi ambientali. Anche nella nostra città, come nel resto del territorio nazionale, le attività di raccolta stradale, porta a porta, spazzamento, delle isole ecologiche e gli altri servizi di Asia potrebbero pertanto non essere pienamente garantite. Confidiamo nella collaborazione dei cittadini”, scrive Asia in una nota.

Quindi Palermo. “Con riferimento allo sciopero nazionale di igiene ambientale indetto dalla sigle sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uil Traporti, Fiadel, relativo al rinnovo del contratto di servizio e previsto per venerdì 17 ottobre, Rap informa la cittadinanza che il fatto potrà arrecare criticità ai servizi di igiene ambientali, compreso nell’area servita dal porta a porta”, quanto si legge in una nota dell’Azienda che gestisce il servizio di raccolta rifiuti a Palermo.

La Rap, “al fine di ridurre al minimo i disagi in città, nel rispetto del diritto di sciopero, ha già stilato delle liste di personale da impegnare nei servizi obbligatori”. Per limitare i disservizi e l’accumulo di rifiuti sulle strade, “si invitano tutti i cittadini a non esporre e a non conferire i rifiuti, anche quelli differenziati, sia nelle aree servite dal sistema porta a porta che nei cassonetti stradali, per l’intera giornata di sciopero di venerdì. Il servizio riprenderà la normale attività a partire da sabato. Ci scusiamo per i disagi, non dipendenti dalla nostra volontà”.