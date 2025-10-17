Ultime News

17 Ott 2025 Meccanici e Elettronici Torriani
si raccontano al primo open day
17 Ott 2025 Termine attività dottor Ankomah
nel Comune di Pescarolo ed Uniti
17 Ott 2025 Fondi per minori, Vitari (Lega):
"Mai stanziati dal centrosinistra"
17 Ott 2025 Oltre 300mila euro per 24
attività storiche in provincia
17 Ott 2025 Guinness World Records riconosce
i 10 record del mondo di Devicenzi
Nazionali

Padova, Meloni e Mattarella ai funerali di Stato dei tre carabinieri morti a Castel D’Azzano

(Adnkronos) – Oggi si celebrano a Padova, nella Basilica Santa Giustina di Prato della Valle, i funerali di Stato dei tre carabinieri morti nell’esplosione durante lo sgombero del casolare a Castel D’Azzano, in provincia di Verona: Marco Piffari, 56 anni, Davide Bernardello , 36 anni, e Valerio Daprà, 56 anni.  

Ai funerali presenti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio La Russa. Parteciperanno anche la segretaria del Pd, Elly Schlein e una delegazione di Alleanza verdi e sinistra, composta da Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa verde, e Luana Zanella, capogruppo alla Camera. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...