17 Ott 2025 Comune Cremona sostiene giornata
europea contro tratta esseri umani
17 Ott 2025 "Camminare su un filo di seta"
Al Filo convegno sui formaggi
17 Ott 2025 Avvocato aggredito, risarcito anche
l'Ordine: ricavato in beneficenza
17 Ott 2025 Lauree magistrali al Politecnico
con 16 nuovi ingegneri
17 Ott 2025 "Basta populismo, la società
civile esempio di solidarietà"
Nazionali

Principe Andrea rinuncia al suo titolo reale

(Adnkronos) – Il principe Andrea rinuncerà ai suoi titoli, incluso quello di duca di York. Ad annunciarlo è lo stesso principe Andrea in un comunicato. Il fratello di re Carlo è coinvolto nello scandalo sessuale legato a Jeffrey Epstein.  

“Dopo averne discusso con il Re, con i miei familiari più stretti e con quelli più lontani – sottolinea il principe Andrea -, siamo giunti alla conclusione che le continue accuse nei miei confronti distraggono Sua Maestà e la Famiglia Reale dal loro lavoro. Ho deciso, come ho sempre fatto, di mettere al primo posto il mio dovere verso la mia famiglia e il mio Paese. Confermo la mia decisione di cinque anni fa di ritirarmi dalla vita pubblica”. 

“Con il consenso di Sua Maestà – sottolinea ancora il principe Andrea – riteniamo che ora sia necessario fare un ulteriore passo avanti. Non userò quindi più il mio titolo né gli onori che mi sono stati conferiti. Come ho già detto in precedenza, nego con forza le accuse mosse contro di me”. 

