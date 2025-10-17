Regionali, Fontana “Zaia valore per la Lega, veti inaccettabili”

MILANO (ITALPRESS) – “Io sono convinto che Luca Zaia sia un valore per noi, una persona che ha sempre dimostrato la sua capacità ma soprattutto che è stata sempre apprezzata dai suoi cittadini e questi sono i riferimenti importanti, il riuscire a captare l’interesse e i voti dei cittadini perché in democrazia i voti contanti più delle parole”. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’inaugurazione di Host 2025 a Fiera Milano Rho, commentando il fatto che Luca Zaia correrà come capolista alle elezioni regionali in tutte le province del Veneto. Il governatore uscente ha parlato di veti ‘inaccettabili’ nei suoi confronti: “Concordo. Io l’ho sempre detto: non capisco perché si debbano togliere dei nomi di persone che hanno dimostrato di essere capaci di svolgere bene il loro lavoro e di saper intercettare i favori della gente, la democrazia è questo”, ha concluso Fontana.

xm4/trl/mca1