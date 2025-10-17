Ultime News

17 Ott 2025 Comune Cremona sostiene giornata
europea contro tratta esseri umani
17 Ott 2025 "Camminare su un filo di seta"
Al Filo convegno sui formaggi
17 Ott 2025 Avvocato aggredito, risarcito anche
l'Ordine: ricavato in beneficenza
17 Ott 2025 Lauree magistrali al Politecnico
con 16 nuovi ingegneri
17 Ott 2025 "Basta populismo, la società
civile esempio di solidarietà"
Roma, Dybala titolare con l’Inter? Gasperini ‘avvicina’ il rientro dell’argentino

Paulo Dybala torna titolare contro l’Inter? L’attaccante della Roma è fermo per infortunio dalla terza giornata di campionato, quando si è procurato una lesione muscolare alla coscia sinistra durante la partita contro il Torino, persa 1-0 all’Olimpico. Oggi, venerdì 17 ottobre, l’allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini ha parlato delle condizioni dell’argentino e delle possibilità di vederlo in campo contro i nerazzurri. 

” Le soluzioni che abbiamo sono conosciute. Dybala ha fatto due buone settimane, sono servite molto a lui, a Pellegrini e a tutti gli altri”, ha detto Gasperini in conferenza stampa, “sono soddisfatto di quanto fatto in questi giorni. Tanti hanno giocato in nazionale, è difficile avere il polso della loro condizioni ma l’incognita della sosta vale per tutti”. 

Possibile quindi che Dybala parta dal primo minuto, anche se è ancora aperto il ballottaggio con Lorenzo Pellegrini, al momento in vantaggio per una maglia da titolare sulla trequarti. Probabili quindi un impiego dell’argentino almeno a gara in corso. 

 

