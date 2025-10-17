Sostenibilità, la trasparenza delle imprese è apprezzata dalle banche





TORINO (ITALPRESS) – “La ricerca scientifica ci dice che esiste una relazione virtuosa tra la predisposizione del report di sostenibilità e le condizioni di accesso al mercato dei capitali e del credito”. A dirlo Vera Palea, docente ordinaria di Economia Aziendale all’Università di Torino e responsabile scientifica del gruppo di lavoro GRINS su sostenibilità di impresa e creazione di valore dei territori, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.

