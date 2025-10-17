Ultime News

17 Ott 2025 Alla scoperta dell'Europa in bici:
la storia di Cesare Merlini
17 Ott 2025 Fondi sostegno minori: 185mila
euro a Soresina, Tirloni soddisfatto
17 Ott 2025 Mobilità, il Comune fa il punto
In vista novità su parcheggi e ztl
16 Ott 2025 Via intitolata al partigiano Kiro,
polemica in Toponomastica
16 Ott 2025 Stalking alla ex, lo psicologo: "Mi
raccontava che lei lo vessava"
Video Pillole

Sostenibilità, la trasparenza delle imprese è apprezzata dalle banche

TORINO (ITALPRESS) – “La ricerca scientifica ci dice che esiste una relazione virtuosa tra la predisposizione del report di sostenibilità e le condizioni di accesso al mercato dei capitali e del credito”. A dirlo Vera Palea, docente ordinaria di Economia Aziendale all’Università di Torino e responsabile scientifica del gruppo di lavoro GRINS su sostenibilità di impresa e creazione di valore dei territori, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.
fsc/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...