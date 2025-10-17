Video Pillole
Tg News – 17/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Inflazione stabile a settembre
– Bankitalia, a luglio bilancia turistica dei pagamenti in crescita
– In calo le importazioni di container negli Usa
– Rottamazione delle cartelle, le ultime novità
sat/azn
– Inflazione stabile a settembre
– Bankitalia, a luglio bilancia turistica dei pagamenti in crescita
– In calo le importazioni di container negli Usa
– Rottamazione delle cartelle, le ultime novità
sat/azn
© Riproduzione riservata