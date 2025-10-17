Ultime News

17 Ott 2025 Teneva in casa le armi del padre
senza averle dichiarate: denunciato
17 Ott 2025 Dal 18 ottobre in vendita biglietti
per spettacoli Stagione di Prosa
17 Ott 2025 Sergio Tarquinio, in anteprima
le memorie a cura di Migliore
17 Ott 2025 Premio Impatto PA del CNEL a Camera
di Commercio Cremona-Mantova-Pavia
17 Ott 2025 Locale pericoloso per l’ordine
pubblico: arriva la chiusura
Tg News – 17/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Inflazione stabile a settembre
– Bankitalia, a luglio bilancia turistica dei pagamenti in crescita
– In calo le importazioni di container negli Usa
– Rottamazione delle cartelle, le ultime novità
