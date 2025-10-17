Ultime News

17 Ott 2025 Comune Cremona sostiene giornata
europea contro tratta esseri umani
17 Ott 2025 "Camminare su un filo di seta"
Al Filo convegno sui formaggi
17 Ott 2025 Avvocato aggredito, risarcito anche
l'Ordine: ricavato in beneficenza
17 Ott 2025 Lauree magistrali al Politecnico
con 16 nuovi ingegneri
17 Ott 2025 "Basta populismo, la società
civile esempio di solidarietà"
Nazionali

Trump accoglie Zelensky alla Casa Bianca. Il presidente Usa: “Riusciremo a far finire la guerra”

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato accolto oggi, venerdì 17 ottobre, da Donald Trump alla Casa Bianca. Alla domanda dei giornalisti se si ritenesse in grado di convincere Vladimir Putin a far finire la guerra, il tycoon ha risposto annuendo. ”Penso che Putin voglia la fine della guerra, altrimenti non starebbe facendo questo – ha detto -. Ieri ci siamo parlati per due ore e mezza. Abbiamo avuto un ottimo colloquio”. 

Sulla pace possibile Zelensky ha detto: “Non penso che Putin sia pronto, ma sono fiducioso che con l’aiuto del presidente Usa riusciremo a far finire la guerra. Ne abbiamo veramente bisogno”.  

Altro tema sul tavolo è quello della consegna da parte degli americani dei missili Tomhawk a Kiev. “Sarebbe un’escalation, ma ne parleremo” conclude Trump. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...