Ultime News

17 Ott 2025 Teneva in casa le armi del padre
senza averle dichiarate: denunciato
17 Ott 2025 Dal 18 ottobre in vendita biglietti
per spettacoli Stagione di Prosa
17 Ott 2025 Sergio Tarquinio, in anteprima
le memorie a cura di Migliore
17 Ott 2025 Premio Impatto PA del CNEL a Camera
di Commercio Cremona-Mantova-Pavia
17 Ott 2025 Locale pericoloso per l’ordine
pubblico: arriva la chiusura
Nazionali

Wta Ningbo, Paolini supera in rimonta Bencic e vola in semifinale

(Adnkronos) – Jasmine Paolini vola in semifinale nel torneo Wta 500 di Ningbo in Cina. L’azzurra, numero 8 del ranking e seconda favorita del seeding, a caccia del pass per le Wta Finals di Riad, si è imposta in rimonta, nei quarti di finale, sull’elvetica Belinda Bencic, numero 14 Wta per 5-7, 7-5, 6-3. Per la svizzera problemi alla coscia destra nel corso del terzo set. Ora in semifinale la tennista italiana se la vedrà con la vincente del match fra Ajla Tomljanovic ed Elena Rybakina.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...