Ultime News

17 Ott 2025 Comune Cremona sostiene giornata
europea contro tratta esseri umani
17 Ott 2025 "Camminare su un filo di seta"
Al Filo convegno sui formaggi
17 Ott 2025 Avvocato aggredito, risarcito anche
l'Ordine: ricavato in beneficenza
17 Ott 2025 Lauree magistrali al Politecnico
con 16 nuovi ingegneri
17 Ott 2025 "Basta populismo, la società
civile esempio di solidarietà"
Nazionali

Zelensky da Trump, la cravatta ‘sospetta’ di Hegseth fa discutere

(Adnkronos) – Una cravatta patriottica o una provocazione? Alla Casa Bianca arriva il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ricevuto da Donald Trump in un incontro allargato alle due delegazioni. Con il presidente degli Stati Uniti ci sono membri del gabinetto. Ci sono il vicepresidente JD Vance, il segretario al Tesoro Scott Bessent, il segretario di Stato Marco Rubio. E c’è anche il segretario alla Guerra, Pete Hegseth. Il numero 1 del Pentagono, come consuetudine, esibisce nel taschino una pochette con i colori della bandiera degli Stati Uniti. A rubare l’occhio, in questo caso, è soprattutto la cravatta scelta dal segretario. Mentre Trump e gli altri esponenti del gabinetto sfoggiano cravatte a tinta unita, Hegseth punta su una ‘tie’ bianca, rossa e blu. Sono i colori della bandiera americana ma l’alternanza delle strisce riproduce perfettamente un’altra bandiera, quella della Russia: il dettaglio non passa inosservato sui social. Una coincidenza o una provocazione? 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...