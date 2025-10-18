Ultime News

19 Ott 2025 Tributo a Lucio Battisti
Spettacolo al Filo il 27 ottobre
18 Ott 2025 Parata di stelle all'Impero
per la Maratonina 2025
18 Ott 2025 Fermato in centro con la cocaina
La Locale arresta 22enne albanese
18 Ott 2025 Vaccini, non funziona il portale
I medici di base: "Inaccettabile"
18 Ott 2025 “Un mare di solidarietà”: incontro
su pace e diritti nel Mediterraneo
Nazionali

Ballando con le stelle, Carlucci: “Un grandissimo abbraccio a Ranucci”

(Adnkronos) – “Un grandissimo abbraccio a Sigfrido Ranucci”, così Milly Carlucci ha espresso la sua solidarietà al giornalista e conduttore di Report in seguito all’attentato di giovedì sera, 16 ottobre, quando l’esplosione di una bomba ha distrutto la sua auto e quella di sua figlia davanti alla casa appena fuori Roma dove Ranucci abita con la famiglia. 

“A nome di tutto il gruppo di Ballando con le stelle, vogliamo dedicare un grandissimo abbraccio a Sigfrido Ranucci, alla sua famiglia e anche alla famiglia di Report”, ha detto Milly Carlucci, tra gli applausi del pubblico in studio.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...