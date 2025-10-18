Ultime News

19 Ott 2025 Tributo a Lucio Battisti
Spettacolo al Filo il 27 ottobre
18 Ott 2025 Parata di stelle all'Impero
per la Maratonina 2025
18 Ott 2025 Fermato in centro con la cocaina
La Locale arresta 22enne albanese
18 Ott 2025 Vaccini, non funziona il portale
I medici di base: "Inaccettabile"
18 Ott 2025 “Un mare di solidarietà”: incontro
su pace e diritti nel Mediterraneo
Nazionali

Ballando, Lucarelli provoca Fognini: “Vuoi essere Sinner o Fantozzi?”

(Adnkronos) –
Selvaggia Lucarelli punge Fabio Fognini. La giornalista ha commentato la performance dell’ex tennista a Ballando con le stelle, nel corso della puntata di questa sera sabato 18 ottobre, facendo un paragone che non è passato inosservato.  

“Hai ballato molto bene, ma io non mi fido di te perché non so su quale piano stiamo giocando”, ha esordito la giornalista. Poi, ha incalzato: “Secondo me il tuo nemico al momento è la mancanza di costanza, hai giocato dei set molto diversi uno dall’altro: hai ballato male, così così, benino, e ora molto bene. Devi ancora decidere che giocatore sarai qua dentro”, ha continuato Lucarelli.  

Poi, la stoccata: “Devi decidere se vuoi essere Sinner o Fantozzi che gioca nella nebbia”. Fognini ha replicato prima con una smorfia piuttosto eloquente mostrando di non aver apprezzato particolarmente il commento, poi ha detto: “Il campo da tennis è ancora prenotato, voglio vedere la tua reazione alla prima lezione o alla decima. È normale che devo ancora migliorare”.  

