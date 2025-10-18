Scaduti i termini del bando per il rilascio delle nuove autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura. Nei giorni scorsi l’Ufficio Attività Produttive del Comune (Servizio Sportello Unico Imprese) ha concluso la fase istruttoria e comunicato agli assegnatari la modalità per avviare il servizio. Sono 13 le nuove licenze che verranno rilasciate. Gli assegnatari hanno a disposizione 90 giorni per completare l’iter di assegnazione e trasmettere la documentazione prevista.

Completata la fase di valutazione della documentazione trasmessa, saranno rilasciate le nuove autorizzazioni che dovranno essere attivate obbligatoriamente entro due mesi dal ricevimento del titolo.

Il rilascio delle nuove autorizzazioni incrementerà l’offerta in un settore che per anni è rimasto bloccato dalla normativa nazionale, garantendo così una maggior efficienza del servizio di trasporto pubblico non di linea, con particolare attenzione alle esigenze di mobilità cittadine e alla promozione anche del turismo a livello locale.

“Stiamo portando avanti un importante lavoro che coinvolge tutto il trasporto pubblico non di linea in favore delle attività economiche cittadine e del turismo”, dichiara l’assessore alla partita Luca Zanacchi, che aggiunge: “Dopo l’inserimento in città di un nuovo consorzio taxi, a breve avremo 13 nuove licenze NCC operative sul territorio comunale. Per questo ringrazio i tecnici dell’Ufficio Attività Produttive per il costante impegno dimostrato”.

