Più di 200 espositori, eventi, spettacoli, laboratori ma anche approfondimenti per un’esperienza a tutto tondo nel mondo degli animali. A CremonaFiere fa tappa il Pets Festival, giunto alla dodicesima edizione.

La coda all’ingresso per entrare al polo fieristico certifica l’interesse degli appassionati che visitano la kermesse accompagnati dai loro animali e famiglie. Grande interesse da parte dei più piccoli.

Così Massimo De Bellis, Direttore Generale di CremonaFiere: “Ci sono tantissime specie animali: cani, gatti, alpaca, pesci, ce ne sono veramente tantissimi. Quello che facciamo in questa manifestazione è anche istruire, creare cultura sull’animale e quindi sapere cosa vuol dire rispettare l’animale, prendersi cura e trattarlo nel modo migliore. Per questo non c’è solo l’esposizione ma ci sono anche tante iniziative culturali in cui si avvicina al mondo animale, dai cani di salvataggio alle forze dell’ordine con le unità cinofile, ai corsi di presentazione per la cura dell’animale. Ci sono anche concorsi con la nazionale canina, l’internazionale felina e l’internazionale alpaca”.

Agli stand razze canine di tutti i tipi, alcune anche premiate, come i pastori tedeschi dell’allevatore Gabriel Abraham: “Questi cani hanno vinto tante gare sia da lavoro sia da bellezza, sono istruiti e imparano molto alla svelta. Parliamo di un cane che ti dà tante soddisfazioni, facile da gestire, leale. Il pastore tedesco è un cane che ormai tutti conoscono proprio perché ti dà veramente tanto”.

