In questi giorni il Nucleo investigativo della polizia ambientale agroalimentare e forestale di Cremona, in collaborazione col Nucleo carabinieri forestale di Crema, ha concluso un’attività finalizzata ad accertare la coltivazione e il commercio di esemplari di Giacinto d’acqua, una delle 100 specie invasive di piante più dannose del mondo per gli ecosistemi acquatici.

Gli accertamenti di polizia sono stati attivati dalla segnalazione pervenuta dalla rete di monitoraggio pubblica, costituita da esperti ed uffici appartenenti a diversi enti che svolgono un ruolo nella tutela della fauna, della flora e dell’ambiente.

I militari, per mezzo di una specifica azione investigativa, e con i necessari accertamenti presso la sede produttiva dell’azienda coinvolta, hanno ricostruito l’intera attività illecita, denunciando il titolare dell’impresa agricola.

Durante le operazioni sono stati sequestrati circa 500 esemplari di Giacinto d’acqua trovati nella sede dell’impresa sottoposta alle indagini. I militari, per evitare l’ulteriore diffusione della specie nell’ambiente, anche accidentale, sono stati in grado di rintracciare ed acquisire una parte delle piante poste in commercio grazie al lavoro dei reparti forestali dell’Arma dei carabinieri, comminando complessivamente 14.000 euro di multa agli incauti acquirenti.

Il Giacinto d’acqua, specie originaria del Sud America, risulta essere responsabile, anche nel territorio nazionale, di vere esplosioni di popolazione, con una proliferazione incontrollata all’interno dei bacini idrici interni, delicati ecosistemi, veri e propri “scrigni” di biodiversità, di cui vengono gravemente danneggiate la flora e la fauna.

La normativa italiana punisce penalmente chi coltiva, vende e immette nell’ambiente esemplari di specie aliene invasive. Il trasgressore rischia la pena dell’arresto fino a 3 anni, o un’ammenda compresa tra 10.000 e 150.000 euro, e la sospensione della licenza per sei mesi. Si tratta comunque di fatti in attesa di giudizio definitivo per i quali, nei confronti degli indagati, sussiste la presunzione di innocenza.

Le piante, attualmente sottoposte a sequestro, saranno confiscate e gestite a norma di legge dall’autorità amministrativa competente, ovvero dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

La diffusione delle specie aliene invasive si stima siano circa 12000 nell’Unione Europea, è sicuramente favorita dai cambiamenti climatici che incidono negativamente sulla biodiversità degli ecosistemi. Alla luce di questi fatti, le autorità pubbliche sono corse ai ripari regolandone l’allevamento, la coltivazione, la vendita e la stessa detenzione.

I cambiamenti climatici, e i problemi sanitari che ne derivano, obbligano l’Unione Europea e i Paesi membri a costanti aggiornamenti normativi. Resta comunque da sottolineare come le imprese, stante il ruolo sociale da loro svolto, oltre che gli stessi cittadini, devono garantire il rispetto delle norme utile a ridurre il loro impatto sull’ambiente e sulla biodiversità.

