Fine settimana da non perdere per conoscere un angolo di città rimasto inaccessibile per anni dopo la chiusura della caserma Manfredini: è il nuovo Campus del Politecnico di via Bissolati, già ammirato da 1600 visitatori durante le visite guidate del Fai. Ottima affluenza di pubblico anche oggi a partire dalle 9. Presente anche una classe del liceo artistico che si è soffermata in modo particolare sullo studio del chiostro.

Fondazione Arvedi-Buschini e il Politecnico di Milano, in collaborazione con la delegazione cremonese del Fai e il Conservatorio “Claudio Monteverdi”, organizzano dunque un doppio open day in cui è possibile visitare gli edifici ristrutturati e realizzati ex novo.

L’ingresso è libero e aperto a tutti con i seguenti orari: sabato 18 ottobre dalle 9 alle 12,30 e alle 15 alle 18.30; domenica 19 ottobre dalle 9 alle 12,30 e alle 15 alle 18.30.

Nella giornata di domenica alle 11 nel parco centrale si terrà il concerto dell’Orchestra d’Archi del Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Cremona diretta dal Maestro Francesco Fiore. Ingresso da via Bissolati.

