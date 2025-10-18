Addosso e in casa aveva circa otto grammi di cocaina. Così per un albanese di 22 anni è scattato l’arresto per spaccio da parte degli agenti della polizia locale di Cremona. Oggi, nel processo per direttissima, il giudice ha convalidato la misura e disposto l’obbligo di dimora a Firenze, dove il giovane risiede. Il 22enne, che alle spalle ha dei precedenti penali, si trovava a Cremona ospite di alcuni parenti in attesa di tornare a Firenze e di poter riprendere il suo lavoro di cameriere. Questa notte, però, è stato fermato in centro dagli agenti della locale mentre era in macchina con una ragazza. Il loro atteggiamento ha destato sospetti, e così i poliziotti hanno voluto vederci chiaro.

E avevano ragione: il 22enne, trovato con addosso un paio di dosi di cocaina, avrebbe ceduto lo stupefacente alla giovane. Davanti al giudice, l’imputato, che avrebbe un ruolo di un certo rilievo nel mondo dello spaccio cremonese, ha dichiarato che la cocaina era per uso personale e che aveva ceduto lo stupefacente alla ragazza senza chiederle denaro in cambio. Dopo la perquisizione personale effettuata sul posto, gli agenti sono poi entrati nell’appartamento dove l’albanese risiede, trovando altra cocaina, complessivamente per un quantitativo di circa otto grammi.

Tutta la droga è stata sequestrata, mentre il 22enne è finito in manette e condotto al comando fino a questa mattina, quando è stato accompagnato in tribunale per il rito direttissimo. Dopo la convalida, il legale della difesa, l’avvocato Massimiliano Corbari, ha chiesto ed ottenuto i termini a difesa, aggiornando l’udienza al prossimo 10 dicembre.

