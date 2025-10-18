Una giornata di sport e divertimento alla palestra di Ca’ de’ Mari (Gadesco Pieve Delmona) per l’inaugurazione ufficiale della nuova gestione dell’impianto, in capo all’ASD Ritmica Il Cerchio Cremona.

La soddisfazione della dirigente, Raffaella Mari: “Con grande soddisfazione quest’estate abbiamo partecipato al bando comunale per l’assegnazione della palestra della gestione e quindi adesso abbiamo questo importante compito che cercheremo di assolvere al meglio. Ci occuperemo non solo della nostra attività, ma di completare con altre attività importanti sul territorio per dare risalto ad un’inclusione totale”.

Non soltanto ritmica dunque ma anche badminton, uno sport già praticato nel cremasco ma con poche realtà nel cremonese. Presenti l’assessore allo sport e il primo cittadino di Gadesco Pieve Delmona, Chiara Uggeri: “In questo anno poco più di nuova amministrazione comunale abbiamo cercato di investire molto sulle infrastrutture sportive, non solo come luoghi fisici, ma anche con l’intenzione che diventino dei luoghi dove la Comunità può essere radicata”.

A concludere l’evento anche un’ospite speciale, Alessia Maurelli, ex capitana delle farfalle della squadra nazionale di ginnastica ritmica presente per una speciale masterclass. Cornice musicale l’Hallelujah Singers Gospel Choir, per un sottofondo dal vivo all’emozionante taglio del nastro.

