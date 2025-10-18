Questa mattina Fratelli d’Italia Cremona, guidata dal presidente Andrea Poggi, ha organizzato un gazebo informativo sotto la Galleria XXV Aprile. L’iniziativa ha registrato un’ampia partecipazione di cittadini che hanno voluto portare il proprio contributo di idee, riflessioni e segnalazioni sulle principali tematiche che riguardano la città.

Numerosi anche i tesserati che hanno rinnovato l’adesione per il 2025 e nuovi cittadini che hanno scelto di entrare a far parte del movimento. “La mattinata”, ha spiegato Poggi, “si è rivelata un importante momento di ascolto e di confronto costruttivo con la cittadinanza, occasione preziosa per raccogliere proposte e istanze provenienti dai diversi quartieri di Cremona”.

All’incontro hanno preso parte anche il consigliere regionale e presidente provinciale Marcello Ventura, il capogruppo consiliare Marco Olzi, i consiglieri

comunali Rosaria Compagone, Chiara Capelletti, Carlalberto Ghidotti e Matteo Carotti, oltre ai membri del coordinamento cittadino. “Il contatto diretto con i cittadini è la base della nostra azione politica”, ha detto Poggi. “Iniziative come questa ci permettono di ascoltare la voce della città, raccogliere le esigenze reali delle persone e tradurle in proposte concrete per il bene di Cremona.”

Fratelli d’Italia Cremona “continuerà anche nei prossimi mesi a promuovere momenti di dialogo e confronto con i cittadini, per costruire insieme una città più attenta,

partecipata e vicina ai bisogni della comunità”.

