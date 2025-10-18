Ultime News

18 Ott 2025 Parata di stelle all'Impero
per la Maratonina 2025
18 Ott 2025 Fermato in centro con la cocaina
La Locale arresta 22enne albanese
18 Ott 2025 Vaccini, non funziona il portale
I medici di base: "Inaccettabile"
18 Ott 2025 “Un mare di solidarietà”: incontro
su pace e diritti nel Mediterraneo
18 Ott 2025 Salvi per 80 centimetri:
25 anni fa la Grande Piena
Nazionali

Paolini, doppia festa: ufficiale la seconda partecipazione consecutiva alle Wta Finals (anche in singolare)

Jasmine Paolini può festeggiare. L’azzurra, attuale numero 6 del ranking Wta è da oggi certa della partecipazione anche alle Wta Finals in singolare. La tennista toscana si aggiunge così ad Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula e Madison Keys. L’ufficialità della sua partecipazione al torneo di Riad arriva dal fatto che la prossima settimana non potrà essere superata da Mirra Andreeva, che non sarà a Tokyo. 

 

Per Jasmine, già qualificata al torneo di doppio con Sara Errani, è il coronamento (ancora) di un’annata stellare. 

 

