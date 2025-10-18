Ultime News

18 Ott 2025 Animalisti: "no al ddl sparatutto"
Presidio davanti alla Prefettura
18 Ott 2025 Code agli ingressi di CremonaFiere:
parte bene il Pets Festival 2025
18 Ott 2025 Bando servizio noleggio con
conducente: assegnate 13 licenze
18 Ott 2025 Doppio open day al Campus del
Politecnico. E domenica il concerto
18 Ott 2025 Coltivazione illegale di Giacinto
d’acqua. Denuncia e maxi multa
Paolini-Rybakina, oggi l’azzurra in campo nella semifinale di Ningbo – Diretta

(Adnkronos) – Tempo di semifinale per Jasmine Paolini. La tennista azzurra sfida torna oggi, sabato 18 ottobre la kazaka Elena Rybakina, numero nove del mondo – in diretta tv, anche in chiaro, e streaming – nella semifinale del Wta 500 di Ningbo. Paolini, nei turni precedenti del torneo, ha battuto la russa Kudermetova e la svizzera Bencic, mentre Rybakina ha superato l’ucraina Yastremska e l’australiana Tomljanovic.  

In caso di vittoria Paolini affronterebbe in finale la vincente della sfida tra le russe Shnaider e Alexandrova. 

 

