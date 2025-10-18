Ultime News

18 Ott 2025 Animalisti: "no al ddl sparatutto"
Presidio davanti alla Prefettura
18 Ott 2025 Code agli ingressi di CremonaFiere:
parte bene il Pets Festival 2025
18 Ott 2025 Bando servizio noleggio con
conducente: assegnate 13 licenze
18 Ott 2025 Doppio open day al Campus del
Politecnico. E domenica il concerto
18 Ott 2025 Coltivazione illegale di Giacinto
d’acqua. Denuncia e maxi multa
Paolini-Rybakina: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Jasmine Paolini torna in campo a Ningbo. La tennista azzurra sfida sabato 18 ottobre la kazaka Elena Rybakina, numero nove del mondo – in diretta tv, anche in chiaro, e streaming – nella semifinale del Wta 500 cinese. Paolini, nei turni precedenti del torneo, ha battuto la russa Kudermetova e la svizzera Bencic, mentre Rybakina ha superato l’ucraina Yastremska e l’australiana Tomljanovic. In palio ci sono punti pesanti nella Race che porterà alle Wta Finals di Riad, con Paolini che cerca il pass e, in caso di vittoria, potrebbe staccare proprio Rybakina. L’azzurra, in caso di vittoria del torneo, sarebbe infine certa di volare in Arabia Saudita. 

 

La sfida tra Paolini e Rybakina è in programma sabato 18 ottobre alle 9 ora italiana. Le due tenniste si sono affrontate in cinque precedenti, con Paolini in vantaggio 3-2 nel parziale. L’ultimo incontro risale proprio alle Finals dello scorso anno, quando Jasmine vinse in due set. 

 

Paolini-Rybakina sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma sarà visibile anche in chiaro su SuperTennis. La sfida si potrà seguire in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di SuperTennis. 

 

