Ultime News

18 Ott 2025 Parata di stelle all'Impero
per la Maratonina 2025
18 Ott 2025 Fermato in centro con la cocaina
La Locale arresta 22enne albanese
18 Ott 2025 Vaccini, non funziona il portale
I medici di base: "Inaccettabile"
18 Ott 2025 “Un mare di solidarietà”: incontro
su pace e diritti nel Mediterraneo
18 Ott 2025 Salvi per 80 centimetri:
25 anni fa la Grande Piena
Nazionali

Roma-Inter 0-1, gol di Bonny e nerazzurri in vetta con giallorossi e Napoli

(Adnkronos) – L’Inter vince 1-0 sul campo della Roma nel big match della settima giornata della Serie A, oggi 18 ottobre. I nerazzurri si impongono con il gol di Bonny, la formazione di Chivu aggancia al primo posto i giallorossi e il Napoli, battuto dal Torino. Il trio guida la classifica con 15 punti. 

La sfida dell’Olimpico si sblocca subito. Al 7′ Barella imbuca, la difesa della Roma dorme e Bonny può battere Svilar, non impeccabile nella circostanza. I padroni di casa accusano il colpo, la difesa capitolina sbanda ancora al 15′. N’Dicka offre il pallone a Mkhitaryan, che spara alle stelle e spreca la chance per il raddoppio. Il primo tempo non regala troppe emozioni in un quadro bloccato: l’Inter controlla il match e spinge, la Roma è costretta a rallentare in attesa di tempi migliori. 

I giallorossi faticano a creare gioco anche in avvio di ripresa, solo da corner si arriva all’occasione che Dovbyk non sfrutta: colpo di testa impreciso. L’Inter cerca di sfruttare gli spazi a disposizione. L’accelerazione di Frattesi all’85’ offre un pallone invitante a Mkhitaryan: palo. L’assedio finale della Roma non produce granché: Sommer può limitarsi all’ordinaria amministrazione, l’Inter vince e aggancia la vetta. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...