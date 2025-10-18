Ultime News

18 Ott 2025 Parata di stelle all'Impero
per la Maratonina 2025
18 Ott 2025 Fermato in centro con la cocaina
La Locale arresta 22enne albanese
18 Ott 2025 Vaccini, non funziona il portale
I medici di base: "Inaccettabile"
18 Ott 2025 “Un mare di solidarietà”: incontro
su pace e diritti nel Mediterraneo
18 Ott 2025 Salvi per 80 centimetri:
25 anni fa la Grande Piena
Video Pillole

Santanchè agli Italpress Awards “L’informazione libera è importante”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Sono contenta di essere al fianco di Italpress. L’informazione è estremamente importante, soprattutto quando è libera, non è di parte, e racconta le notizie per quello che sono”. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè, a Washington, alla cerimonia degli Italpress Awards 2025, a cui ha partecipato in qualità di ospite d’onore.
“Oggi è una giornata importante, stasera ci sarà il gran galà di Niaf e cedo che la presenza di molti membri del governo e delle istituzioni voglia sottolineare – ha aggiunto Santanchè – l’importanza del nostro patto tra Italia e Stati Uniti d’America. Il nostro Presidente Giorgia Meloni è sempre stata molto chiara da quale parte stare: dalla parte dell’Occidente, del Patto Atlantico, perché i nostri valori sono racchiusi in una parola sola che credo possa significare moltissimo e benissimo: Occidente”.

sat/mca1
(Fonte video: Ministero del Turismo)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...