Santanchè agli Italpress Awards “L’informazione libera è importante”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Sono contenta di essere al fianco di Italpress. L’informazione è estremamente importante, soprattutto quando è libera, non è di parte, e racconta le notizie per quello che sono”. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè, a Washington, alla cerimonia degli Italpress Awards 2025, a cui ha partecipato in qualità di ospite d’onore.“Oggi è una giornata importante, stasera ci sarà il gran galà di Niaf e cedo che la presenza di molti membri del governo e delle istituzioni voglia sottolineare – ha aggiunto Santanchè – l’importanza del nostro patto tra Italia e Stati Uniti d’America. Il nostro Presidente Giorgia Meloni è sempre stata molto chiara da quale parte stare: dalla parte dell’Occidente, del Patto Atlantico, perché i nostri valori sono racchiusi in una parola sola che credo possa significare moltissimo e benissimo: Occidente”.

(Fonte video: Ministero del Turismo)