Week-end all’insegna dell’approfondimento, su CR1, con “24 minuti” condotto da Simone Bacchetta. L’appuntamento è per stasera (sabato) e domani (domenica) alle 19:30. Stasera si parla di geopolitica, con un focus in particolare sul nord-Africa dove è forte l’influenza di Russia e Turchia. Ma con Michela Mercuri, analista geopolitica e docente di cultura, storia e società dei paesi musulmani all’Università di Padova, tratteremo anche la questione mediorientale ed il futuro di Gaza.

Domani, invece, puntata assai curiosa: ospite il pilota di linea di una compagnia americana, con base a Chicago, Nicolò Fatai, star su Instragram con il nome the.italianpilot, che ha dato alle stampe il libro “Oltre quella porta – La verità sul volo” (Giacovelli editore).

Segreti, aneddoti personali, spiegazioni semplici e storie vissute ad alta quota come comandante sui Boeing 737: un libro che unisce emozione e competenza, svelando cosa succede davvero prima, durante e dopo ogni volo. Non un manuale tecnico, ma una bussola per orientarsi tra turbolenze interiori e miti da sfatare.

