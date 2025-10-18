Ultime News

18 Ott 2025 Animalisti: "no al ddl sparatutto"
Presidio davanti alla Prefettura
18 Ott 2025 Code agli ingressi di CremonaFiere:
parte bene il Pets Festival 2025
18 Ott 2025 Bando servizio noleggio con
conducente: assegnate 13 licenze
18 Ott 2025 Doppio open day al Campus del
Politecnico. E domenica il concerto
18 Ott 2025 Coltivazione illegale di Giacinto
d’acqua. Denuncia e maxi multa
Nazionali

Sinner-Alcaraz, oggi finale Six Kings Slam: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Jannik Sinner in finale al Six Kings Slam. Oggi, sabato 18 ottobre, il tennista azzurro, affronterà Carlos Alcaraz nell’ultimo atto del ricchissimo torneo esibizione arabo. Fin qui due vittorie molto convincenti di Jannik, che prima di battere il serbo Novak Djokovic in semifinale aveva eliminato il greco Stefanos Tsitsipas. Lo spagnolo ha invece battuto agevolmente lo statunitense Taylor Fritz. Sinner arriva alla sfida da campione in carica dopo aver battuto proprio Alcaraz nella finale dello scorso anno.  

In palio un montepremi record da 4,5 milioni di euro, che, sommato al ‘gettone’ da 1,5 per la sola presenza a Riad, garantirebbe al vincitore un incasso complessivo, e senza uguali in altri tornei, da 6 milioni. 

 

La sfida tra Sinner e Alcaraz, finale della seconda edizione del Six Kings Slam, si giocherà oggi, sabato 18 ottobre, non prima delle 20 ora italiana, al termine della finale per il terzo posto Djokovic-Fritz. Lo spagnolo è avanti 10-5 nei precedenti e ha vinto quattro match su cinque contro Sinner nel 2025. L’ultimo incontro tra i due risale alla finale dell’ultimo edizione degli US Open, quando Alcaraz si impose in quattro set prendendosi, oltre allo Slam americano, anche il primo posto nella classifica Atp e piazzando quindi il sorpasso proprio su Sinner. 

 

La finale Sinner-Alcaraz, come tutte le partite del Six Kings Slam, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Netflix, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web e sull’app di Netflix. 

 

