Ultime News

18 Ott 2025 Animalisti: "no al ddl sparatutto"
Presidio davanti alla Prefettura
18 Ott 2025 Code agli ingressi di CremonaFiere:
parte bene il Pets Festival 2025
18 Ott 2025 Bando servizio noleggio con
conducente: assegnate 13 licenze
18 Ott 2025 Doppio open day al Campus del
Politecnico. E domenica il concerto
18 Ott 2025 Coltivazione illegale di Giacinto
d’acqua. Denuncia e maxi multa
Video Pillole

SkinLongevity Magazine – Puntata del 18/10/2025

MILANO (ITALPRESS) – Tutto per una lunga vita della pelle, sana, giovane e bella. Nella ventiquattresima puntata di Skinlongevity Magazine, format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Antonino Di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, intervista Corinna Rigoni, presidente e fondatrice dell’Associazione Donne Dermatologhe Italia, e Giuseppe Micali, direttore della Clinica Dermatologica del Policlinico Universitario di Catania. La dermatologia al femminile e l’alta tecnologia, come il bio-imaging, al centro della puntata.

sat/gsl/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...