18 Ott 2025 Animalisti: "no al ddl sparatutto"
Presidio davanti alla Prefettura
18 Ott 2025 Code agli ingressi di CremonaFiere:
parte bene il Pets Festival 2025
18 Ott 2025 Bando servizio noleggio con
conducente: assegnate 13 licenze
18 Ott 2025 Doppio open day al Campus del
Politecnico. E domenica il concerto
18 Ott 2025 Coltivazione illegale di Giacinto
d’acqua. Denuncia e maxi multa
Spettacolo

Stagione d'Opera: “L’Elisir
d’amore” incanta il Ponchielli

Il servizio di Giovanni Rossi, riprese e foto Gianpaolo Guarneri

Un melodramma giocoso, brillante e ricco di emozioni, che mescola comicità e sentimento con la grazia e la profondità tipiche del compositore bergamasco Gaetano Donizetti. La Stagione d’Opera del Teatro Ponchielli prosegue con “L’Elisir d’amore”, andato in scena venerdì sera con l’allestimento curato da Andrea Chiodi, sul podio Enrico Lombardi.

La storia è quella del timido Nemorino, innamorato della bella Adina, che decide di affidarsi a un “elisir magico” per conquistarla. Ma tra malintesi e risate, scopre che il vero incantesimo è l’amore sincero.

Il regista ha voluto ambientare l’opera in un contesto che unisce realtà e astrazione: una fabbrica di pasta all’uovo dove si muovono personaggi che, pur appartenendo a un’opera buffa, rivelano sfumature talvolta amare.

“L’Elisir d’amore” torna in scena al Ponchielli per la consueta replica della domenica pomeriggio.

 

 

