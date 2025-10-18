Un melodramma giocoso, brillante e ricco di emozioni, che mescola comicità e sentimento con la grazia e la profondità tipiche del compositore bergamasco Gaetano Donizetti. La Stagione d’Opera del Teatro Ponchielli prosegue con “L’Elisir d’amore”, andato in scena venerdì sera con l’allestimento curato da Andrea Chiodi, sul podio Enrico Lombardi.

La storia è quella del timido Nemorino, innamorato della bella Adina, che decide di affidarsi a un “elisir magico” per conquistarla. Ma tra malintesi e risate, scopre che il vero incantesimo è l’amore sincero.

Il regista ha voluto ambientare l’opera in un contesto che unisce realtà e astrazione: una fabbrica di pasta all’uovo dove si muovono personaggi che, pur appartenendo a un’opera buffa, rivelano sfumature talvolta amare.

“L’Elisir d’amore” torna in scena al Ponchielli per la consueta replica della domenica pomeriggio.

