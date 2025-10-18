Si terrà domenica 19 ottobre alle ore 18.00, presso il Salone Bonfatti della CGIL di Cremona (in via Mantova 25) l’incontro pubblico dal titolo “Un mare di solidarietà. Manifestazioni e Global Summit Flottila – Una tregua sotto pressione”, promosso da Cgil Cremona e Partito Democratico della città di Cremona.

L’iniziativa intende accendere i riflettori sulle esperienze di cooperazione civile e umanitaria nel Mediterraneo in un momento storico segnato da conflitti, crisi umanitarie e profonde disuguaglianze. Un’occasione per raccontare il valore della solidarietà concreta, la necessità di una tregua duratura e il ruolo che società civile e politica possono svolgere nel costruire ponti di pace.

Interverranno Paolo Romano, consigliere regionale Pd e membro dell’equipaggio della nave Karma, Matteo Piloni, consigliere regionale Pd, Elena Curci, segretaria generale Cgil Cremona, Sofia Tagliavini, responsabile Esteri Pd Cremona e Roberto Galletti, segretario Pd Cremona.

“La solidarietà non è un concetto astratto ma un impegno quotidiano, fatto di scelte concrete e di coraggio civile. In un tempo in cui la paura e la chiusura rischiano di prevalere, è fondamentale ribadire il valore della cooperazione e della pace come strumenti di giustizia e libertà”, dichiara Roberto Galletti, segretario del Partito Democratico di Cremona.

L’incontro vuole essere un momento di riflessione e confronto aperto alla cittadinanza per riaffermare l’importanza della cooperazione internazionale, della tutela dei diritti umani e della solidarietà come risposta alle tensioni che attraversano il Mediterraneo e il mondo.

© Riproduzione riservata