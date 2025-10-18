Cronaca
“Un mare di solidarietà”: incontro
su pace e diritti nel Mediterraneo
Si terrà domenica 19 ottobre alle ore 18.00, presso il Salone Bonfatti della CGIL di Cremona (in via Mantova 25) l’incontro pubblico dal titolo “Un mare di solidarietà. Manifestazioni e Global Summit Flottila – Una tregua sotto pressione”, promosso da Cgil Cremona e Partito Democratico della città di Cremona.
L’iniziativa intende accendere i riflettori sulle esperienze di cooperazione civile e umanitaria nel Mediterraneo in un momento storico segnato da conflitti, crisi umanitarie e profonde disuguaglianze. Un’occasione per raccontare il valore della solidarietà concreta, la necessità di una tregua duratura e il ruolo che società civile e politica possono svolgere nel costruire ponti di pace.
Interverranno Paolo Romano, consigliere regionale Pd e membro dell’equipaggio della nave Karma, Matteo Piloni, consigliere regionale Pd, Elena Curci, segretaria generale Cgil Cremona, Sofia Tagliavini, responsabile Esteri Pd Cremona e Roberto Galletti, segretario Pd Cremona.
“La solidarietà non è un concetto astratto ma un impegno quotidiano, fatto di scelte concrete e di coraggio civile. In un tempo in cui la paura e la chiusura rischiano di prevalere, è fondamentale ribadire il valore della cooperazione e della pace come strumenti di giustizia e libertà”, dichiara Roberto Galletti, segretario del Partito Democratico di Cremona.
L’incontro vuole essere un momento di riflessione e confronto aperto alla cittadinanza per riaffermare l’importanza della cooperazione internazionale, della tutela dei diritti umani e della solidarietà come risposta alle tensioni che attraversano il Mediterraneo e il mondo.
