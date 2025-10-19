Ultime News

A Washington la terza edizione degli Italpress Awards

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – A Washington si è tenuta la terza edizione degli Italpress Awards, il premio – istituito dall’agenzia di stampa Italpress, diretta e fondata da Gaspare Borsellino – viene assegnato a personalità italiane e italoamericane che valorizzano e promuovono l’eccellenza del Made in Italy nel mondo. La cerimonia si è svolta nell’ambito del 50mo anniversario della Cena di Gala della NIAF, presieduta da Robert Allegrini.
Quest’anno sono stati 10 i vincitori: il vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il presidente dell’Enav Pasqualino Monti, quello dell’Agenzia ICE Matteo Zoppas, il presidente di Ita Airways Sandro Pappalardo, la presidente di Federturismo Marina Lalli, il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York Claudio Pagliara, l’amministratore delegato di ADR Aeroporti di Roma Marco Troncone, il presidente della Fiera del Levante Gaetano Frulli, e il Gruppo Menarini rappresentato dal direttore della Comunicazione Valeria Speroni Cardi.
Tra i partecipanti anche l’assessore all’Urbanistica del Comune di Palermo, Maurizio Carta, che ha presentato la Mostra sul Festino di Santa Rosalia.
La cerimonia, presentata da Stefano Vaccara, ha avuto il supporto di Cisalpina, Enel, Eni, HHH (Hospital Healthcare Holdings), Intesa Sanpaolo, Ita Airways, Menarini, Nuova Fiera del Levante; Pirelli, Trenitalia e Webuild.
(ITALPRESS).
